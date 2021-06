Plusieurs victimes dans l’effondrement d’une nouvelle construction à Anvers

Au moins six personnes étaient encore portées disparues vendredi vers 17h00 à la suite de l’effondrement d’une partie de bâtiment en construction dans le quartier anversois du Nieuw Zuid. La Ville d’Anvers a demandé aux riverains de garder portes et fenêtres fermées et de rester chez eux. «Les rafales de vent peuvent soulever de la poussière. Les services de secours suivent la situation dans les environs.» Des orages sont en outre attendus en fin de journée.