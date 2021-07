Plusieurs habitations inondées à cause d’une «mauvaise communication»

«L’écluse de Charleroi a ouvert ses vannes en raison des intempéries mais elles sont restées fermées à Mornimont», a expliqué Marc Gilbert, chef de corps de la zone Val de Sambre. «Il y a probablement eu une mauvaise communication.»

«En conséquence, un important débit est venu de Charleroi et la Sambre a débordé de manière importante à Mornimont», a-t-il ajouté. «Les rues à proximité de l’écluse ont été fortement impactées et une cinquantaine d’habitations ont été inondées. On a même vu des personnes se déplacer en planche à voile durant la nuit.»

Au total, les pompiers du Val de Sambre ont réalisé quelque 200 interventions depuis mardi fin de journée en raison des intempéries. Outre les dégâts des eaux, ce sont aussi les coulées de boue qui posent problème, tant au niveau des habitations que des voiries. La commune de Sombreffe est notamment concernée.