Plus de facilité pour partir en vacances avec le vaccin Pfizer

Le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer n’est plus fixe en Wallonie, a annoncé la ministre de la Santé Christie Morreale lundi au micro de Bel RTL. La décision a été prise la semaine dernière et est opérationnelle à partir de cette semaine, a confirmé son cabinet à l’agence Belga.

« On permet à tous les citoyens de pouvoir choisir (la date de) leur deuxième dose dans ce qui est autorisé par le médicament, c’est-à-dire entre 21 et 42 jours, même 19 et 42 jours », a expliqué Christie Morreale sur Bel RTL. « On essaye d’être le plus souple possible. »