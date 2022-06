Plus de 6 millions de Belges utilisent désormais l’application Itsme

Propulsée par le Covid Safe Ticket, l’application d’identification Itsme a doublé son nombre d’utilisateurs en un an, pour atteindre les 6,5 millions aujourd’hui, soit 80 % de la population âgée de plus de 18 ans. Chaque mois, elle est utilisée entre 25 et 35 millions de fois, relate L’Echo jeudi.

« De nombreux Belges ont trouvé le chemin d’Itsme via le CST. Cela les a convaincus de l’intérêt de l’application, qu’ils continuent à utiliser », souligne la CEO Stéphanie De Bruyne.

En moyenne, chaque utilisateur actionne l’application entre 6 et 8 fois par mois. Malgré l’abandon progressif du CST, le succès de l’application ne se dément pas. Depuis le début de l’année 2022 (janvier à mai), elle a déjà été utilisée à 135 millions de reprises. Par comparaison, sur l’ensemble de l’année 2021, ce sont 233 millions d’opérations qui ont été réalisées sur Itsme.

Plus de 1.000 plateformes du secteur public et plus de 250 entreprises proposent Itsme comme méthode d’identification. Chaque mois, entre 5 et 10 sociétés s’ajoutent à la liste. Les professionnels qui proposent les services d’Itsme font partie de secteurs variés : banque, assurance, énergie, mutualités, ressources humaines, cabinets d’avocats, notaires…