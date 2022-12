Pluies verglaçantes: il n’y a pas assez d’ambulances pour aider tout le monde

Le plan d’intervention médicale a été déclenché dimanche soir en Flandre occidentale en raison des pluies verglaçantes qui ont rendu les routes de la province très glissantes, entraînant de nombreux accidents et l’arrêt de la circulation des transports en commun.

« Les ambulances de la Croix-Rouge sont appelées en renfort »

Les services d’urgence sont submergés d’appels et il n’y a pas assez d’ambulances pour aider tout le monde. « Les ambulances de la Croix-Rouge sont appelées en renfort », a indiqué le gouverneur de la province, Carl Decaluwé.

« Il est également difficile pour les secours d’atteindre certains endroits car la route est trop glissante. Si vous n’êtes pas obligé d’être à l’extérieur, restez à la maison. C’est vraiment trop dangereux sur la route », a-t-il ajouté.

Alerte orange sur les routes

De son côté, l’IRM a lancé une alerte orange pour les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Hainaut et de Liège. Une alerte jaune vaut pour les autres provinces belges. « Les premières précipitations pourront être verglaçantes sur le sol encore gelé. Les conditions seront alors particulièrement glissantes dans les prochaines heures, principalement en province de Flandre occidentale, Flandre orientale et de Hainaut. Toutefois, la zone de pluie ramènera de l’air plus doux de sorte que ce risque de conditions glissantes ne sera probablement que temporaire dans les autres régions », explique l’institut météorologique.

« En Ardenne, ces conditions glissantes pourront perdurer plusieurs heures. Nous prévoyons les situations les plus dangereuses dans la province de Liège », ajoute-t-il.

