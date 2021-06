Plopsaland recherche 500 employés en urgence, un bonus de 10.000 euros à la clé

«Nous utilisons pour le moment 25 à 35% de notre capacité normale, en temps hors-Covid», explique Plopsaland La Panne. «Mais à partir d’août, nous avons reçu comme signal que nous pourrons à nouveau fonctionner à pleine capacité et nous devons nous y préparer», a signalé le directeur du parc, Wim Wauters.

Plopsaland La Panne est à la chasse de futurs employés pour toutes sortes de postes, que ce soit pour accueillir les visiteurs, préparer les repas, veiller à l’entretien du parc ou tenir les commerces. Les étudiants, saisonniers et travailleurs sous le régime de flexi-job peuvent postuler via le site web plopsajobs.be ou se présenter aux bureaux de Plopsa tous les jours ouvrables entre 10 et 16h00.