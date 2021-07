PHOTOS. Véritable zone de guerre, Pépinster a changé de visage pour toujours

Situé sur les bords de la Vesdre, le village de Pépinster a été durement touché par les fortes intempéries qui ont touché le pays la semaine dernière. Les habitants de la bourgade se relèvent durement des événements et sur place, c’est la stupéfaction. On constate avec désarroi que le village ne sera plus jamais le même.

En marchant dans les rues de Pepinster, la première chose qui marque, c’est la boue. Elle est partout. Sur la route, les trottoirs, les murs, les déchets et sur les gens. Depuis quelques jours, les habitants sont occupés à vider leurs maisons des objets détruits par les flots. Çà et là, ce sont des livres, des meubles, de l’électroménager, des textiles qui ont tous en commun d’être brunis par la terre humide et collante. Pepinster est brune.

Et puis il y a ces trous. Dans la chaussée, d’une part avec des gravats et des pavés arrachées, mais aussi là où se trouvaient avant plusieurs maisons. L’eau a été plus forte et les a emportées. On les compte par dizaines. Et ce ne sont que les premières d’une liste qui risque bien de s’allonger. « On va devoir en détruire des dizaines », souffle le bourgmestre, Philippe Godin.