Petite révolution chez Lidl, votre ticket de caisse ne sera plus comme avant

C’est un petit geste qui change beaucoup. Surtout au niveau d’une grosse enseigne comme Lidl. Le discounter a, en effet, introduit un nouveau ticket de caisse depuis peu, nous apprend le magazine Gondola. Celui-ci est désormais bleu mais, surtout, écologique puisqu’il est fabriqué à partir d’un matériau plus respectueux de l’environnement et certifié FSC (provenant de forêts gérées durablement).

Et ce nouveau ticket de caisse a été réfléchi dans les moindres détails : recyclable, encre qui résiste mieux à l’huile et à l’eau, inoffensif pour la santé s’il entre en contact avec des aliments… Lidl franchit un pas de plus dans son objectif de rendre les courses plus écologiques, indique Sudinfo.