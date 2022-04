Pas assez d’artistes féminines sur les scènes des Ardentes?

Stromae, Orelsan, Asap Rocky, Tyler The Creator… les têtes d’affiche des Ardentes sont plutôt masculines et depuis quelques jours, les critiques pullulent sur les réseaux sociaux quant à cette programmation qui ne semble pas faire la part belle aux femmes.

« Nous en sommes conscients »

« Nous avons sept artistes féminines et une non-genrée jusqu’à présent et l’affiche n’est pas terminée », se défend Jean-Yves Reumont, chargé de la communication du festival liégeois. « Au total, nous devrions avoir entre 15 et 20 femmes à l’affiche, ce qui est à peu près le même nombre que d’autres festivals » européens de même acabit, affirme-t-il.

« Nous sommes conscients du manque de représentation des femmes dans la musique urbaine et même dans la musique en général et de notre rôle en tant que festival » pour leur donner une visibilité. D’autant plus que celui qui travaille également à la programmation des Ardentes se dit « persuadé » que « ce sont les femmes qui font avancer en 2022 la musique urbaine et le hip-hop ».

Mais pourquoi si peu de femmes à la programmation dès lors ? Car même en atteignant le nombre de 20 artistes féminines, elles resteront minoritaires alors que l’affiche compte déjà 80 noms. Pour M. Reumont, la position minoritaire des femmes peut s’expliquer aussi par les aléas de la programmation alors que « certaines femmes à qui l’on avait fait des offres n’ont pas pu accepter, soit pour des raisons d’agenda, soit parce qu’elles avaient déjà donné l’exclusivité à d’autres festivals ».

Des projets à venir

Pour prouver la bonne foi des Ardentes, il met en exergue la collaboration du festival avec le projet français « Rappeuses en liberté », qui a accompagné 70 rappeuses pendant un an. Les trois lauréates du projet se produiront d’ailleurs sur la scène des Ardentes le dimanche, souligne M. Reumont. « Pour 2023, nous intensifions notre collaboration avec le projet, qui va s’internationaliser avec le même procédé de sélection d’artistes dans d’autres pays, dont la Belgique. Et ce seront les Ardentes qui suivront et accompagneront les artistes. »

La scène Wallifornia Park aura également une programmation 100 % féminine l’un des quatre jours du festival.

« On a entendu les critiques et il est juste de mettre en évidence le manque de femmes dans les festivals mais nous en sommes conscients », assure Jean-Yves Reumont, qui affirme rechercher des artistes féminines tant pour les têtes d’affiche que pour donner sa chance à des chanteuses émergentes.

Pour l’échevine liégeoise à l’Égalité Hommes-Femmes Christine Defraigne, il est en tout cas important que les Ardentes, festival qui prend de plus en plus d’ampleur et réputé à l’international, représente davantage de femmes. Elle intensifiera les contacts avec les organisateurs afin d’y remédier à l’avenir, a indiqué son cabinet.