Panique à la Côte: un homme menace d’utiliser une arme à feu à Nieuport, la police l’interpelle

Ce dimanche, la situation était agitée à Nieuport, du côté de la Côte belge. Un homme a indiqué qu’il disposait d’une arme dans son sac et qu’il s’apprêtait à l’utiliser. Il a été incarcéré par les autorités, lui qui n’en était pas à son coup d’essai.

Un incident a eu lieu, ce dimanche midi, à Nieuport. Alors que de nombreux passants étaient sur la digue, un homme a commencé à crier en disant qu’il avait une arme à feu dans son sac à dos. « Il a dit qu’il allait l’utiliser, même si quelqu’un appelait la police », précise la porte-parole de la police locale à nos confrères du Nieuwsblad.

Plusieurs agents sont arrivés sur place et ont fait évacuer les lieux. Le fauteur de trouble n’a pas voulu écouter les injonctions de la police et a refusé de montrer son sac et ses mains. Finalement, un policier a réussi à le maîtriser en lui donnant un « coup de karaté ».

Selon le Nieuwsblad, l’homme n’est pas un inconnu des services de police et ce n’est pas la première fois qu’il cause des problèmes. Il a été arrêté et placé en cellule.

Aucune arme n’a été retrouvée dans son sac.

Des images de l’incident ont été diffusées par le site néerlandais Dumpert.