À Ostende, cette terrasse où les enfants sont interdits ne plaît pas à tout le monde

On l’a vu, de plus en plus de restaurants et d’hôtels en Belgique sont interdits aux enfants. Si le concept semble trouver son public, de nombreuses personnes s’agacent de cette pratique. C’est le cas de Gerry et de Celina. Ce couple originaire de Lokeren vient d’aller passer une journée à la mer, à Ostende, avec leur fille Yuna âgée de 6 ans.

Refoulé d’une terrasse

Mais lorsqu’ils ont voulu s’installer à la terrasse du Brassi Beach Bar, un établissement qui appartient au Casino d’Ostende, ils se sont fait recaler. La raison ? Leur enfant. « Les autres personnes présentes sur place ont également été étonnées. Nous allons régulièrement dans des bars et des restaurants et nous n’avons encore jamais eu de problème », raconte Gerry. « Nous pouvions nous asseoir sur une autre partie de la terrasse, mais nous n’en avions plus envie », a expliqué le couple aux médias flamands.

« Il est clairement indiqué ‘18+’ à l’entrée »

De son côté, le patron de Casino d’Ostende s’est justifié. « Il est clairement indiqué ‘18+’ à l’entrée, mais nous possédons également une terrasse familiale. Pour notre partie réservée aux adultes, nous voulons simplement qu’ils puissent profiter en toute tranquillité », a indiqué Jurden De Munck en ajoutant que le concept était assez courant à l’étranger.

Est-ce bien légal ?

La pratique est-elle légale ? Pour l’institution Unia, qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances en Belgique, nous sommes ici dans une zone grise. « On ne peut en Belgique refuser personne sur base de sa couleur de peau, par exemple, mais l’âge relève d’une certaine zone grise », a expliqué à 7sur7 la directrice d’Unia.