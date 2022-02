Nouvelle journée de manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles

Ce dimanche, le mouvement Belgium United For Freedom organise une nouvelle manifestation pour protester contre les mesures sanitaires et pour réclamer la destitution du gouvernement fédéral.

Le rassemblement est prévu à 12h00 sur la place Simon Bolivar à la gare de Bruxelles-Nord et la fin du parcours a été établie au pied de l’Atomium. Il a été autorisé par le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, a indiqué vendredi la police bruxelloise.

Les lignes de tram 7, 19 et 93, et de bus 14, 20, 46, 53, 58 et 88, qui croisent l’itinéraire de cette manifestation, seront perturbées, prévient la Stib.

L’organisation attend à nouveau des milliers de participants à cette manifestation nationale. Dimanche dernier, la « Manifestation européenne pour la démocratie » a également traversé la capitale. Il y avait 50.000 participants. À la fin de la manifestation, de violentes émeutes avaient éclaté, notamment dans le parc du Cinquantenaire.

Pour un « débat citoyen »

Selon la déclaration de Sarkis Simonjan, le fondateur du mouvement, la demande d’obtenir un débat citoyen autour du Covid Safe Ticket (CST) et de la vaccination dite « forcée », exprimée au travers des manifestations « actes 1, 2 et 3 » et de courriers aux gouvernements régionaux et communautaires, a été « méprisée ». C’est pour cette raison que Belgium United For Freedom a décidé de lancer une pétition afin d’aller réclamer une motion de méfiance au parlement fédéral. Le mouvement demande à être entendu par la Chambre des Représentants pour lui faire part de ses inquiétudes.

Sarkis Simonjan a fait valoir que, contrairement à la Belgique, des pays comme le Royaume-Uni et l’Espagne ont décidé de lever des restrictions, sans tenir compte du fait que ces derniers ont d’ores et déjà passé le pic des contaminations dues au variant Omicron alors que celui-ci ne devrait être atteint que dans les prochaines semaines sur le territoire belge.

Il a estimé que les manifestations à travers le monde contre les restrictions sanitaires n’étaient pas suffisamment relayées par les médias.

Le mouvement « Ensemble pour la liberté » rassemble plusieurs dizaines d’associations dont Viruswaanzin (groupe militant coronasceptique), Vecht Voor Vrijheid (Lutte pour la Liberté), The Human Side ou encore Belgians for Freedom. Selon le groupe Front Antifasciste Liège, le mouvement est proche de l’extrême droite.