Nouveau tour de vis pour les voyages, grands événements : voici ce qu’il faut retenir du comité de concertation

Initialement prévu vendredi puis reporté à cause des inondations meurtrières qui ont frappé la Belgique, le comité de concertation s’est finalement ce lundi après-midi afin notamment de baliser la suite de l’été. Une nouvelle règle pour les voyages a par ailleurs été annoncée.

Face à la propagation des variants dans notre pays, le fédéral et les entités fédérées se sont mis d’accord sur une nouvelle mesure concernant les voyageurs. Celle-ci concernera les personnes qui n’ont pas été totalement vaccinées et qui reviennent de pays européens où un variant dangereux circule, que ces pays soient en vert, orange ou rouge sur la carte des voyages.

Ces personnes devront être placées en quarantaine en attendant les résultats d’un test PCR dès leur arrivée. Ils devront faire un nouveau test PCR après le 7e jour. En cas de test positif, la quarantaine sera de 10 jours minimum.

Les contrôles aux frontières seront également plus intenses, notamment dans les aéroports et les gares, pour vérifier sur les voyageurs ont bien rempli le Formulaire PLF.

Des grands événements sans masque

En ce qui concerne les événements, la présentation d’un covid safe ticket sera nécessaire pour assister aux grands événements de plus de 1.500 personnes à partir du 13 septembre en extérieur et du 1er septembre en intérieur, ont indiqué vendredi le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre-président flamand, Jan Jambon, au cours de la conférence de presse qui a suivi le comité de concertation.