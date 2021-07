N’oubliez pas votre masque si vous allez à la mer

Le masque va encore faire partie de notre quotidien pendant un certain temps. Même si, en extérieur, l’obligation relève aujourd’hui davantage de l’exception. À l’échelle nationale, le port du masque est imposé dehors uniquement lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée. Cela peut également être le cas dans les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation si les autorités locales le décident. Mais pas de panique : vous ne devriez pas être pris au dépourvu, un affichage devant, dans ce cas, être prévu.

Malgré tout, c’est toujours plus sympa de savoir à quoi s’attendre avant de se rendre quelque part. Cet été, vous serez probablement nombreux à vouloir profiter d’une journée, ou plus, à la mer. Avec quelles restrictions ? On fait le tour des stations !

Knokke-Heist

Le port du masque n’est plus obligatoire mais si vous souhaitez profiter des nombreuses installations proposées, comme les bars de plage et leurs transats, il vous sera demandé de le porter, à l’entrée et la sortie du bar, ainsi que lorsque vous vous déplacez.

Blankenberge

Dans cette station très prisée des Bruxellois, le masque n’est plus obligatoire mais vous devrez toujours en avoir un sur vous et « être en mesure de le montrer à la police si on vous le demande ». Et pour cause : en cas de forte fréquentation, le port du masque reste recommandé. Il est aussi obligatoire sur le marché.

Le Coq

Là aussi, l’obligation est tombée. Elle reste néanmoins d’application à l’extérieur sur les marchés et les foires.

Ostende

La commune conseille fortement de porter le masque sur la digue lorsqu’il y a beaucoup de monde. Avec un conseil : privilégier la plage pour éviter justement cette fréquentation dense. Il est également demandé d’avoir toujours un masque sur vous… au cas où. Notons que, d’après nos confrères du Laatste Nieuws, les trois plages les plus fréquentées seront toujours soumises à un système de réservation cet été les jours de forte affluence.

Coxyde, Middelkerke, Nieuport

Les trois villes côtières n’imposent aucune restriction supplémentaire par rapport à la réglementation fédérale et n’apportent pas davantage de précisions.

La Panne

Le masque n’y est plus obligatoire que sur le marché du samedi. Un sens de marche est également toujours imposé dans la Zeelaan et sur la Zeedijk.