Michelle Martin, l’ex-femme de Marc Dutroux, sera définitivement libre cet été

En 2004, Michelle Martin avait été condamnée à 30 ans de prison par la cour d’assises d’Arlon. Elle était accusée de ne pas avoir nourri et sauvé les enfants que détenait son mari, Marc Dutroux, dans la cache de leur maison à Marcinelle. À l’inverse de Dutroux qui fut condamné à perpétuité, Michelle Martin a eu droit à une deuxième chance.

En 2012, elle a débuté son délai d’épreuve lié à sa libération conditionnelle. Pendant dix ans, Michelle Martin a respecté les conditions de sa libération conditionnelle que lui avait imposée le tribunal d’application des peines de Mons. Résultat : cet été, l’ex-femme de Marc Dutroux devrait être définitivement libre.

Jean-Denis Lejeune réagit à cette libération

Ce mercredi matin, Jean-Denis Lejeune, le papa de la petite Julie, l’une des victimes de Marc Dutroux, a réagi à la future libération de Michelle Martin. « J’apprends que Michelle Martin aura purgé sa peine et bénéficiera d’une liberté totale après avoir laissé mourir de faim et de soif ma fille Julie et son amie Mélissa. Ne soyez surtout pas choqués, c’est tout à fait normal. C’est notre système judiciaire qui le permet », a-t-il écrit sur Facebook.