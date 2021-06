Meurtre dans une maison de repos en Flandre: le suspect a 99 ou 100 ans

La police et le parquet avaient été informés lundi de la mort suspecte d’un homme dans une maison de repos du village de Heusden, dans la commune de Destelbergen (Flandre-Orientale). « Le procureur a saisi le juge d’instruction, qui s’est rendu sur place, en compagnie du médecin légiste, de la police judiciaire et du laboratoire. Un suspect a été interpellé. Il s’agit d’un résident de la maison de repos. L’homme a été présenté au juge d’instruction de Gand lundi soir. Il a été placé sous mandat d’arrêt et transféré en prison », a rapporté le procureur.