Même si les indicateurs sont «en mode vacances», Yves Van Laethem appelle à «rester prudent»

Pour entamer cette nouvelle conférence de presse, qui se déroule quelques heures avant le nouveau Comité de concertation, Yves Van Laethem a débuté avec de bonnes nouvelles. « Les indicateurs sont, comme la météo, en mode vacances et poursuivent leur évolution favorable », a d’emblée indiqué le porte-parole fédéral cité par Sudinfo. « La situation dans les écoles est aussi favorable, avec une forte diminution des contaminations chez les enfants et chez le personnel. Tout ceci, on le doit à la vaccination, au beau-temps et au fait qu’une grande partie d’entre vous continue à faire attention et, s’il faut, interpréter les mesures de manière intelligente et avec précaution », a-t-il ajouté.