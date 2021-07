«Ma sœur et ma belle-mère sont prises au piège des eaux», l’appel de détresse de Kelly sur les réseaux sociaux

D’importantes précipitations s’abattent sur la Belgique depuis mardi. Les fortes pluies ont fait sortir de leur lit un grand nombre de cours d’eau en Wallonie, provoquant des inondations d’habitations et de voiries, des centaines d’interventions des pompiers, l’évacuation de certaines communes et de camps de mouvements de jeunesse, ainsi que des perturbations sur le rail. À Trooz, Kelly lance un appel à l’aide pour évacuer sa petite sœur âgée de 2 ans et sa belle-mère, prises au piège dans leur maison inondée.

« Ma petite sœur et ma belle-mère sont toujours prises au piège », a écrit Kelly sur Facebook, montrant également une photo de la maison inondée à Trooz. « Ma sœur et ma belle-mère sont prises au piège des eaux. Ma belle-mère ne sait pas nager et la petite de 2 ans est en panique ! La situation est trop dangereuse apparemment pour les pompiers et l’armée. Je suis désemparée ! Il n’y a plus d’électricité donc pas possible de joindre ma belle-mère », ajoute-t-elle.

L’armée luxembourgeoise en renfort ?

La jeune femme a alerté les secours mais les hélicoptères n’ont pas encore pu décoller pour secourir les personnes sinistrées, en raison des fortes intempéries. Sans nouvelle de ses proches, la jeune femme affirme que, d’après les dernières informations, l’armée luxembourgeoise devrait bientôt se déplacer sur Trooz pour venir en aide aux habitants. Un bateau de secours aurait également été envoyé sur place mais il aurait coulé.

Kelly communique l’adresse et ses coordonnées pour toute personne qui pense pouvoir venir en aide à ses proches : rue de la Vesdre, 23 à 4870 Trooz. Son numéro de téléphone : 0498/55.00.12.