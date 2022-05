Luc Trullemans appelle à la prudence à l’approche d’une zone orageuse vendredi: voici les régions les plus touchées

Il est prévu qu’une petite dépression orageuse se développe à la fin de la nuit prochaine dans la région de Bordeaux en se déplaçant graduellement vers le nord-est. Ce noyau dépressionnaire orageux prendra rapidement de l’ampleur dans la zone de conflit entre l’air très chaud qui continuera de remonter sur l’est et le centre de la France et l’air beaucoup plus frais qui arrivera sur la Bretagne et la Normandie.

Les premières pluies orageuses atteindront le sud du pays en fin de matinée et lorsque le centre de la dépression traversera le pays entre 11h et 15h, les phénomènes orageux se propageront rapidement vers le centre, l’ouest et le nord de nos régions avec localement de violents orages qui, aux dernières nouvelles, devraient surtout affecter le Hainaut, les deux Flandres et la province d’Anvers, indique Sudinfo. Mais comme dans toutes situations orageuses, il n’est toutefois pas exclu que d’autres régions du pays soient également touchées par les fortes intempéries.

Les précipitations seront copieuses et généralement comprises entre 15 et 30L/M² avec localement 30 à 50 L/M² voire même plus en quelques heures surtout sur les régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse. L’activité électrique sera également intense et des chutes de grêle accompagnées de violentes rafales de vent seront aussi fort probables en certains endroits.