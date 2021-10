L’obligation du port du masque ne sera pas assouplie en Wallonie ce vendredi

Comme à Bruxelles, et contrairement à la Flandre, le port du masque restera obligatoire dans les secteurs où il est actuellement d’application. « Les assouplissements décidés par le comité de concertation le 17 septembre dernier ne s’appliqueront pas, pour le moment, en Wallonie », a annoncé jeudi le gouvernement régional.

Concrètement, le masque devra toujours être porté dans les transports en commun et les gares, dans les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements Horeca, dans les salles de conférence, les foires commerciales, les auditoriums, les lieux de culte, les palais de justice, les bibliothèques et lors de manifestations. Il reste également obligatoire dans les lieux très fréquentés tels que les rues commerçantes, les marchés annuels et les foires.

Une mesure à réévaluer

Par contre, dans les lieux ou événements durant lesquels le covid safe ticket sera d’application dès le 1er octobre (discothèques et événements de masse), le port du masque ne sera pas obligatoire pour les visiteurs.

Et lorsque le pass sanitaire sera étendu au sud du pays – ce qui devrait prendre plusieurs semaines à tout le moins –, « les modalités relatives au port du masque seront revues dans certains secteurs », indique enfin le gouvernement.