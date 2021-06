L’établissement la Terrasse O2 accusé de racisme

Paul Newman, entrepreneur dans le domaine du cigare, a été en contact avec la Terrasse O2, à Uccle, pour tenter de mettre en place une collaboration. « Les choses se passaient super-bien, c’est un bel endroit. (…) Au fur et à mesure que les gens me voyaient là-bas, ils me demandaient où est-ce qu’on peut réserver. Ces gens-là, ce sont des gens de ma communauté, des Noirs », explique Paul Newman sur Instagram. « Je leur ai donné le numéro pour pouvoir réserver, les informations que j’avais par rapport à l’établissement : le dress code, le fait qu’il faut booker… ».

C’est dans cette dynamique que se seraient produits les incidents racistes dont l’entrepreneur dit avoir été témoin, rapporte Sudinfo. « Des Noirs arrivent à l’entrée de la Terrasse et on leur dit que le parking est full alors qu’il n’est pas full. (…) Ils font demi-tour pour aller se garer ailleurs. Derrière, on laisse rentrer des voitures où il y a des blancs. » Ces faits se seraient produits à plusieurs reprises. Lorsque des amis proches de Newman en sont victimes, ils contactent l’entrepreneur qui, en visoconférence, demande aux sorteurs de les laisser passer. Ces derniers acceptent. « Désolé, on ne savait pas qu’ils étaient avec vous », auraient-ils déclaré. Par la suite, lorsque Paul Newman demande des explications, on lui aurait répondu que les places étaient réservées pour des clients VIP.

« Pas des habitués » Deuxième élément : des clients noirs qui avaient réservé, dont le nom était sur la liste, qui avaient reçu un QR code et qui respectaient le dress code se seraient vus refuser l’entrée au prétexte que leur nom avait disparu de la liste. « On m’appelle (…) ils appellent la personne qui a booké, oui il faut les laisser passer… Leurs noms étaient bien sur la liste ! Mais, devant les portiers, leurs noms n’étaient pas là. »

Troisième fait : « J’arrive avec des amis qui sont super-bien habillés. Deux Noirs. Les portiers nous voient arriver. Ils me reconnaissent. Il y en a un qui tire la barrière et qui me dit : «’Est-ce que je peux te parler sur le côté ?’ et il remet la barrière derrière moi pour que les deux autres ne rentrent pas. » Les portiers lui auraient déclaré ouvertement que ce sont les personnes qu’il ramène qui pose problème. « Ce sont des personnes qui ne sont pas des habitués. (…) Essaie de ramener des habitués. »