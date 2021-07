L’Espagne et le Portugal en rouge sur la carte de l’ECDC, du changement si vous revenez de ces destinations

Une grosse partie de l’Espagne et du Portugal, où la situation épidémiologique se déplore, est désormais en rouge sur la carte de l’ECDC. Une mauvaise nouvelle pour les voyageurs belges.

Ce jeudi, comme chaque semaine, l’ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) a mis à jour sa carte de la Covid-19. Et, autant le dire d’entrée, les bonnes nouvelles ne sont pas nombreuses. Elles sont mêmes quasi inexistantes si ce n’est que l’Italie, la France, l’Allemagne et d’autres pays restent en vert.

Mais comme cela avait été anticipé, une grosse partie de l’Espagne et du Portugal virent au rouge. Et cela a des conséquences pour les voyageurs belges qui avaient décidé de se rendre dans ces zones touristiques. Concrètement, pour se rendre dans ces pays, rien ne change car la Wallonie et la Flandre restent en vert. Mais pour le retour, vous aurez deux possibilités, comme l’explique le site info-coronavirus.

- Vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement ? Vous n’avez pas besoin d’être mis en quarantaine ou de subir des tests.

- Vous n’avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement ? Vous ne disposez pas d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures ? Faites-vous tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif ? Vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

Codes indicatifs

Pour rappel, les codes de couleurs européens sont une indication pour les États membres de l’UE d’imposer des conditions de retour, telles que des quarantaines obligatoires ou la présentation de tests négatifs. Le passage du rouge à l’orange pour la Belgique signifie donc que ces règles deviennent moins strictes. Les couleurs sont également prises en compte pour l’admission des voyageurs dans leur propre pays.