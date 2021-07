Les vacances tournent au drame pour un Belge de 23 ans: il plonge ivre dans sa piscine et termine aux soins intensifs

Les faits se sont déroulés ce vendredi 23 juillet en fin d’après-midi, à Casaliggio, en Italie. Alors qu’il se trouvait en vacances avec des amis, un jeune Belge de 23 ans a plongé dans la piscine de la villa où ils séjournaient tous. Selon les informations du journal italien Il Piacenza rapportées par HLN, les amis de la victime ont affirmé qu’il était ivre quand il a sauté dans l’eau.

Selon les amis du jeune homme, ce dernier aurait bu trop de bière et ne savait plus vraiment ce qu’il faisait. Ivre, la victime était en train de se noyer. Les services de secours de San Nicolo sont arrivés sur les lieux de l’accident et ont emmené le Belge à l’hôpital, où il se trouve en unité de soins intensifs. On ignore encore la gravité de son état.