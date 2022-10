Les vacances de Toussaint démarrent sous le signe du vent et des averses

Lundi, le temps sera instable et venteux avec des averses parfois orageuses, annonce l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 13 à 18 degrés.

Des averses parfois orageuses traverseront régulièrement la Belgique en direction du nord-est. Les maxima seront proches de 13 ou 14 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne, de 16 degrés en bord de mer et varieront généralement entre 16 et 18 degrés dans les autres régions.

Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/ h. Le long du littoral, le vent sera assez fort à fort.

La nuit prochaine, la nébulosité restera variable avec régulièrement des averses. Les minima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest redeviendra modéré.

Demain mardi, les nuages bas seront assez nombreux en début de journée, puis les éclaircies reviendront par la suite. Le temps restera sec dans la plupart des régions, mais quelques averses pourront se produire sur le nord-ouest du pays et plus particulièrement dans la région côtière. Les maxima varieront entre 13 ou 14 degrés en haute Ardenne et 16 ou 17 degrés en Flandre. Le vent modéré de sud-ouest reviendra au sud.