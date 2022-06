Les urinoirs féminins bientôt dans les toilettes de nos festivals?

Nos confrères de la RTBF se sont rendus ce jeudi au festival « Summer Beer Lover’s Festival », qui se déroule à Liège. Lorsqu’on boit de la bière, on doit naturellement aller régulièrement aux toilettes. Pour améliorer le confort des festivalières, l’événement a décidé d’installer des urinoirs féminins.

Cette installation, qui est déjà fort présente en France, n’a pas encore réussi à faire son trou chez nous. De l’extérieur, il ressemble à n’importe quelle Cathy Cabine, mais à l’intérieur, il s’agit d’une cuvette que l’on atteint en position de squat. On jette ensuite son papier dans la poubelle qui se situe à côté.

Gare à vous en cas de grosse commission, car cette cuvette développée en France n’est pas prévue à cet effet. Une grille empêche les éclaboussures et la cuvette est faite pour se trouver en position accroupie.

Un environnement « plus safe »

Justine Carnec, membre du comité du festival, explique l’intérêt de cette toilette pas comme les autres : « On a toujours vu des urinoirs pour mecs gratos, et pour nous, les filles, il n’y avait pas d’équivalent. On a toujours dû soit aller dans des trucs super sales, soit payer. J’espère que ce dispositif va pouvoir contribuer à un environnement un peu plus safe et un peu plus égalitaire dans l’événementiel, en tout cas à Liège. »

Désormais, la jeune femme espère bien inspirer d’autres festivals à suivre son exemple et à démocratiser cette installation qui pourrait bien régler un problème récurrent dans les festivals et autres événements en plein air.

