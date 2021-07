Les travaux de déblaiement ont duré toute la nuit après les inondations à Dinant

«Le personnel communal disponible a été rappelé et on a reçu l’aide de quelques indépendants. Une vingtaine de camions ont déjà évacué des gravats et il a aussi fallu gratter toute la boue sur la chaussée», a exposé M. Closset. «On a aussi temporairement replacé des déblais là où la route s’est arrachée pour pouvoir accéder aux habitations car des personnes âgées de ce quartier ont besoin de soins», a-t-il poursuivi, ajoutant que la ville avait également besoin d’aide pour déboucher les avaloirs sur les routes communales et régionales.

L’eau de distribution est par ailleurs coupée sur la rive gauche de la Meuse. Un robinet d’eau potable est disponible dans la cour de l’Hôtel de Ville. Les services communaux sont également mobilisés pour en distribuer aux personnes qui ne peuvent se déplacer.

Les élus communaux doivent se réunir en collège ce dimanche matin à 10h00, a par ailleurs indiqué le premier échevin.