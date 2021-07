Les tour-opérateurs ne déplorent que peu d’annulations de voyages pour cause de Covid-19

De plus en plus de pays et de régions se colorent d’orange et même de rouge sur la carte des destinations de voyage établie chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Le voyagiste TUI constate néanmoins que la « grande majorité » de ses clients maintiennent leurs déplacements, même vers une zone orange ou rouge.

« Nous remarquons une baisse des nouvelles réservations pour l’Espagne depuis que le pays est devenu une zone rouge », ajoute toutefois le porte-parole de la société Piet Demeyere dans Het Laatste Nieuws. La compagnie aérienne Brussels Airlines et le tour-opérateur Sunweb remarquent également que les clients annulent ou modifient moins de voyages par rapport à l’année dernière, selon le quotidien néerlandophone.

Connections fait le même constat lundi. « Ceux qui ont déjà prévu un voyage ne l’annulent pas », ajoute Frank Bosteels. « Nous avons remarqué qu’il y a eu moins de nouvelles réservations depuis une bonne semaine. Les choses se calment un peu. Nous nous attendons encore à des réservations pour août, car il y a beaucoup de disponibilités et les prix sont intéressants pour une haute saison. Nous pensons que le mauvais temps incitera les gens à réserver. »

Les destinations de voyage en Europe restent par ailleurs les plus populaires. « Les deux tiers des réservations de la semaine dernière sont des destinations européennes », particulièrement en Grèce, en Espagne et au Portugal, confirme le porte-parole de Connections.