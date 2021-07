Les secours toujours à la recherche de Paulette, 84 ans, dont l’appartement s’est effondré

« C’est la marraine de mon mari, elle habite un appartement de la rue Hubert Halet à Pepinster et une partie de son immeuble s’est effondrée, comme d’autres maisons là tout près. La dernière fois qu’on a eu de ses nouvelles, c’était jeudi vers 10 heures. Elle était réfugiée avec sa voisine dans la cage d’escalier. Elles paniquaient toutes les deux… », témoigne France Dimbourg.

Depuis lors, plus de nouvelles. Les secouristes sont passés par là pour sauver des riverains, mais les conditions étaient très difficiles. Une barque s’est d’ailleurs retournée. « Paulette n’a pas de gsm. Peut-être a-t-elle été secourue et se trouve bien au chaud chez un particulier ou un centre de secours. Elle connaît par cœur le numéro de gsm de mon mari, son filleul. Mais on n’a toujours pas reçu d’appel ».

Fabrice et France Dimbourg ont lancé un SOS sur Facebook. « Notre appel à l’aide a été partagé plus de 3.000 fois. Merci, merci ! On veut garder espoir… ». Ils ont également joint une photo de leur marraine à leur appel.