Les restaurateurs à la Côte n’en peuvent plus des jeunes qui fêtent la fin des examens

Pour Tania Matthijnssens et sa fille Bo, qui gèrent le Bo Beach à Blankenberge, les jeunes, qui viennent de terminer leurs examens, cherchent d’autres moyens de se défouler après la fermeture de l’horeca. Au début, cela se déroulait dans le calme, mais elles ont constaté de plus en plus d’incivilités et de dérives sur la digue au fil des jours.