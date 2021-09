Les rayons sont vides dans les magasins Carrefour en Belgique

Mercredi dernier, le groupe de logistique Kuehne+Nagel a annoncé la fermeture du site de Nivelles et du licenciement collectif de ses 549 travailleurs. Suite à cette annonce, les employés se sont mis en grève. Ils ont été suivis par d’autres employés du groupe. C’est le cas des ouvriers des sites de Kontich, Wavre Sainte-Catherine et Willebroek.

Carrefour étant le seul client de Logistics Nivelles, les conséquences ne se sont pas faites attendre dans les supermarchés du groupe en Belgique. Depuis ce week-end, de nombreux rayons sont vides et la situation s’aggrave d’heure en heure. Boucherie, fruits et légumes, surgelés, aucun rayon n’est épargné. Et la situation ne devrait pas s’améliorer car la grève continuera jusqu’à mercredi sur le site de Logistics Nivelles.

Ce dimanche, le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus a estimé que le groupe Carrefour pourrait « donner des signes ». « Carrefour est très présent en Wallonie. Je n’imagine pas qu’il n’y ait même pas un centre de logistique qui reste présent en Wallonie, alors que beaucoup de ses concurrents en ont par ailleurs. Le gouvernement wallon est prêt, dès la semaine prochaine, à mobiliser tous les efforts », a commenté M. Borsus dans l’émission « C’est pas tous les jours dimanche ».