Les prix augmentent dans certains magasins, comme chez Action, voici pourquoi

Si vous remarquez des hausses de prix dans certains des magasins que vous fréquentez comme Action, la raison de cette hausse n’est pas anodine : selon les informations de 7sur7 et de Sudinfo, cela vient d’un problème de conteneurs…

Le prix des conteneurs de transport est aujourd’hui 25 fois plus cher qu’avant la crise sanitaire ! Ce qui a forcément un impact sur le prix des produits en magasin. Avant la pandémie, les entreprises du port de Rotterdam payaient moins de 600 euros pour un conteneur qui acheminait les commandes qui viennent d’Asie. Aujourd’hui, le prix du conteneur s’élève à 15.000 euros ! « A un moment donné, les produits vendus chez Action ne seront peut-être plus aussi bon marché », a déclaré l’entrepreneur portuaire Dennis de Roo à 7sur7. D’après lui, bien que les tarifs soient « déraisonnables », il n’y aura pas de retour aux anciens prix, car cette augmentation est due au fait que le marché des conteneurs se trouve entre les mains d’un petit nombre de compagnies maritimes, qui opèrent dans le monde entier et qui travaillent ensemble.

Pénurie mondiale

Bas Janssen, directeur de l’organisation des entrepreneurs du port de Rotterdam, donne plus d’explications sur cette augmentation des prix : il explique que tout a commencé avec la pandémie de Covid-19, quand moins de navires ont relié l’Asie et l’Europe. La population confinée a énormément commandé en ligne, entraînant une grande demande d’électro et de meubles en provenance de Chine. « Il y avait une pénurie dans l’approvisionnement des conteneurs à l’endroit où ils étaient nécessaires », explique Bas Janssen. Et l’incident survenu dans le canal de Suez n’a rien arrangé à la situation : le porte-conteneurs resté coincé a entraîné un gros retard pour tous les navires qui le suivaient. Autre raison, certains ports chinois ferment à cause de contaminations importantes à la Covid-19, ce qui provoque également une augmentation des prix.

Les magasins Action et Blokker n’ont pas souhaité commenter la situation, mais le groupe alimentaire Unilever a annoncé que certains produits deviendraient plus chers à cause de ces coûts de transport.