Les premiers containers pour indépendants sinistrés sont arrivés à Trooz: «On commence seulement à y voir plus clair»

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) et le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR) étaient présents mercredi matin à Trooz, en Province de Liège, pour réceptionner les premiers containers mis à disposition des indépendants et commerçants impactés par les inondations.

Au total 750 modules préfabriqués d’une surface de 14 à 18 mètres carrés avec fenêtres, portes, éclairage et chauffage électrique vont être fournis dans les zones sinistrées par la Région. Celle-ci prend en charge leur location, entre 200 et 300 euros par mois, en attendant la restauration des bâtiments endommagés. Actuellement, une dizaine de containers seulement ont été commandés. Deux d’entre eux ont été livrés mercredi matin à Trooz, l’un à un traiteur et l’autre à un docteur. De quoi leur permettre aux deux hommes de relancer temporairement leur activité et de rester en contact avec leur clientèle.

Sur la quarantaine de commerces que compte la commune, presque tous ont été lourdement touchés par les inondations. « Seuls deux situés sur les versants n’ont pas été impactés, les autres ont été totalement sinistrés », confirme l’échevine en charge des Commerces, Isabelle Juprelle, qui s’étonne qu’aussi peu d’entre eux aient effectué la démarche, « on va relancer nos indépendants et commerçants, ce container est gratuit pour une durée de trois mois renouvelable. Il est vrai que cela ne convient pas pour certaines activités et que d’autres commerçants ont déjà rouvert ».

Mise à disposition progressive

La mise à disposition des containers pour les PME et les indépendants va se poursuivre au cours des semaines. La Région rappelle qu’elle prend en charge la livraison, l’installation et le coût de la location ainsi que les raccordements nécessaires.

« Les commerçants, les indépendants, les PME qui souhaiteraient bénéficier de la mise à disposition de ces modules sont invités à en faire part à leur administration communale qui elle-même relaie vers la Région Wallonne », a précisé Willy Borsus.

« Les bourgmestres ont été submergés par les sollicitations des citoyens, on commence seulement à y voir plus clair », a commenté Elio Di Rupo, « il s’agit maintenant d’établir le nombre d’entreprises dans le besoin ».

En Belgique, 209 communes ont subi des dégâts liés aux inondations, dont 84 rien qu’en province de Liège. Le gouvernement wallon a mobilisé entre 2,3 et 3 milliards d’euros dans le cadre d’un plan de relance.