Les parents d’un bébé mort de façon suspecte interpellés après les funérailles

Le bébé avait été pris en charge par les secours puis héliporté vers le Mont-Légia, où il est décédé. Une autopsie du corps a été réalisée. « Un juge d’instruction a été saisi dans le cadre de ce dossier fort délicat. Il mène une enquête à charge et à décharge sur les causes et circonstances du décès. Je peux confirmer que la maman et le beau-père ont été interpellés et sont entendus ce jeudi en fin de journée », indique-t-on au parquet de Namur.