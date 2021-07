Les Liégeois vivant le long de la Meuse appelés à monter aux étages, les non-Liégeois à quitter la ville

La police fait actuellement le tour de Liège et demandant aux habitants de se préparer à la montée des eaux.

Par la voix de Christine Defraigne, qui fait office de bourgmestre ce jeudi, on apprend en ce début d’après-midi que le niveau de la Meuse doit encore monter. « Par mesure de sécurité, nous demandons donc à tous ceux qui sont en ville pour le moment et qui n’y habitent pas de rentrer chez eux, explique-t-elle. Et à tous les Liégeois qui vivent le long du fleuve de partir également vers les hauteurs ou de monter aux étages. »

Actuellement, des voitures de police avec haut-parleur diffusent ce message dans tous les quartiers concernés. « Il faut encore s’attendre à 1m50 de plus que ce qui était prévu, poursuit Marc Minet, le chef de la sécurité à la Ville. Le débit est passé à 3000 m³ seconde au pont barrage de l’Île Monsin alors qu’on s’attendait à 2500 m³. Le pic qui devait avoir lieu à 13 heures vient d’être reculé à 21 heures. »

La police a demandé à tous les commerces de fermer leurs portes. « La situation de crise est exceptionnelle. La solidarité doit primer. »