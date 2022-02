Les jeunes diplômés prêts à trouver un premier emploi à n’importe quel prix?

Quand s’achèvent les études, l’heure de trouver un job s’impose à tous les étudiants. Très peu d’entre eux peuvent se vanter d’avoir trouvé le job de rêve avant même d’être diplômés. Le diplôme en poche, ces anciens étudiants/futurs travailleurs s’apprêtent à se lancer dans cette recherche périlleuse. Mais quelles sont leurs attentes ? Sont-elles en adéquation avec la réalité ? Kotplanet.be, le média digital dédié à la vie étudiante, est parti à la rencontre de ces étudiants bientôt diplômés et de ces jeunes travailleurs fraîchement embauchés.

Des attentes fortes

Théo est en troisième bachelier et il a déjà une idée très précise de ce qu’il attend dans un premier job. Il faut que le poste lui plaise : « jamais je ne pourrais bosser pour un truc qui ne me plaît pas ou qui va me bousiller la santé ». L’aspect financier prend une place importante pour une majorité d’étudiant.e.s (55 %). C’est également le cas de Théo.

