Les inondations continuent de toucher la Belgique: le point sur les dégâts

La chaussée est inondée sur la N4, reliant Bruxelles au Luxembourg, à hauteur de Bande, dans les deux directions. La situation est dangereuse, précise la police. Les usagers de la nationale en direction du Luxembourg sont invités à faire demi-tour à hauteur de Charneux. Un itinéraire est conseillé vers Luxembourg via la E411 au départ de Courrière. L’itinéraire conseillé vers Bruxelles passe par la E25 vers la E411 au départ de Bastogne ou via la N826 vers Libramont, puis la E411 à hauteur de la Barrière Hinck.

La prudence est vivement recommandée. Au sud de la province, à Aubange la chaussée est aussi inondée sur l’A28 (N81). Tant l’accès que la sortie sont obstrués.

En province de Namur, la chaussée est inondée sur l’A15 (E42) à hauteur d’Andenne en direction de Mons. L’accès est fermé et la situation est aussi jugée dangereuse. A Andenne encore, des coulées de boue sont aussi constatées sur la N921 dans les deux sens, ce qui rend le passage difficile. La situation est aussi qualifiée de dangereuse.

Appel à ne pas se déplacer

Au vu de la situation d’urgence due aux précipitations intenses qui s’abattent sur le sud du pays, les gouverneurs des provinces de Liège et Luxembourg appellent d’ailleurs jeudi à éviter tout déplacement inutile.

Dans les deux provinces, les conditions restent très difficiles. De nombreuses routes sont fermées ou impraticables. «Il convient de donner la priorité absolue aux déplacements des services de secours et d’intervention, qui effectuent encore des opérations de sauvetage», précise la gouverneure faisant fonction de la province de Liège, Catherine Delcourt. Elle appelle la population à privilégier le télétravail dans la mesure du possible.

Dans la province de Luxembourg, la région de l’Ourthe et de la Famenne sont très durement touchées. «Des évacuations sont encore en cours ce jeudi matin», indique le gouverneur Xavier Derenne. «Nous demandons avec insistance à la population de ne pas se déplacer. Restez chez vous», ajoute-t-il.

Le niveau d’eau continue à augmenter rapidement sur la Chiers, en alerte crue. La plus grande prudence doit donc être de mise pour tous les habitants des communes du sud de la province. Les risques concernent particulièrement Aubange, Messancy, Rouvroy et Virton, selon la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

«Tous les services de secours et d’intervention sont sur le terrain», assure le gouverneur de la province de Luxembourg. «Ils font le maximum pour venir en aide aux sinistrés, mais sont contraints de travailler en fonction de priorités. Comme mercredi, n’utilisez le 112 que pour les urgences vitales. Le 1722 est toujours accessible», conclut-il.

Alerte de crue

Les seuils d’alerte de crue ont été atteints pour de nombreux cours d’eau en Wallonie mercredi. Lors du dernier bilan publié par le service public vers 01h00 jeudi, les risques de crue et débordements concernaient toujours principalement les rivières de l’Eau d’Heure, l’Eau blanche et l’Eau noire, la Basse et la Haute Lesse, la Lhomme, l’Ourthe, l’Amblève, la Vesdre et la basse Meuse. Les seuils sont désormais aussi atteints pour la rivière Chiers et ses affluents, au sud de la province du Luxembourg, selon la mise à jour de l’état des eaux dans la région.

Une montée rapide des niveaux d’eau est constatée dans ce bassin par la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques qui prévoit une hausse des niveaux au cours de la nuit et en matinée, pour atteindre un pic de crue vers midi jeudi.

La direction générale indique que la situation va s’aggraver en cours de nuit pour la Vesdre et ses affluents. Le service signale en outre que les instruments de mesure ont été affectés par les intempéries et ne permettent plus d’y réaliser des prévisions de débit. Le barrage d’Eupen n’est plus en mesure d’écrêter et est arrivé à sa capacité maximale, annonce encore la DG.

Sur l’Amblève, les niveaux d’eau resteront orientés à la hausse dans la nuit et la matinée.

Sur l’Ourthe moyenne, la hausse devrait ralentir dans la matinée de jeudi mais le pic n’est cependant pas attendu avant la fin de journée. Sur l’Ourthe supérieure, la hausse devrait se poursuivre progressivement au cours des prochaines heures, mais les débordements attendus pourraient y être limités.

La tendance reste aussi à la hausse pour le bassin de la Lesse pour les prochaines heures, et la vigilance reste de mise, recommandent les autorités. Vigilance aussi pour la Lhomme qui a atteint un niveau maximum jamais enregistré. Si la direction générale évoque une stabilisation, il ne devrait pas y avoir de décrue franche au minimum avant ce jeudi en cours de journée.

Dans la botte du Hainaut, les débits restent élevés pour l’Eau d’Heure bien que des fluctuations soient observées. La tendance générale devrait toutefois s’orienter vers une stabilisation note la direction. La tendance est même à la baisse pour les bassins de l’Eau Blanche, l’Eau Noire et de Viroin.

La Meuse pourrait aussi déborder jeudi en début d’après-midi à hauteur du barrage de l’île Monsin, ont signalé les autorités liégeoises mercredi soir. La gouverneure de la province de Liège faisant fonction Catherine Delcourt et le bourgmestre de Liège Willy Demeyer conseillent dès lors aux habitants et commerçants des quartiers en bord de Meuse (Coronmeuse, Saint-Léonard ou encore le centre-ville) de prendre des mesures préventives telles que vider les caves, prévoir des matériaux étanches pour le soupirail ou encore du matériel de surélévation.

Des évacuations

La Cellule de crise de la commune à facilités des Fourons a décidé de procéder à l’évacuation du village de Mouland (Moelingen) par mesure de précautions face aux fortes précipitations. Les services d’urgence recommandent vivement l’évacuation pour des raisons de sécurité. Les évacuations sont opérées par bateau tant le niveau d’eau est élevé dans les rues de la localité.

Les pompiers procèdent en ce moment maisons par maisons dans plusieurs rues dans cette localité de la province du Limbourg. Les personnes qui n’ont pas de proches chez qui passer la nuit sont accueillies dans un local d’une école provinciale. Une alerte a aussi été envoyée via le service BE-Alert par la commune pour informer les habitants.

Selon le bourgmestre de la ville, Joris Gaens (Voerbelangen), les inondations sont les plus importantes jamais constatées dans les Fourons, et surpassent celles de juin 2018.