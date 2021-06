Les étudiants militaires font tomber l’uniforme pour la bonne cause

C’est la tradition : chaque année, les étudiants de dernière année de l’École Royale Militaire organisent diverses activités pour collecter des fonds et les reverser à une bonne cause de leur choix. Cette année, la 157e promotion a décidé de reverser l’intégralité des recettes à la Ligue belge contre la sclérose en plaques. Un choix qui est apparu comme une évidence, l’un des étudiants étant confronté à cette maladie puisque sa grand-mère en souffre depuis plusieurs années.

Un calendrier inédit

Pour récolter des fonds, les apprentis officiers se sont inspirés des pompiers et policiers et ont décidé de lancer leur tout premier calendrier. Le temps d’un shooting, les futurs militaires ont donc fait tomber le haut pour la bonne cause. Plus largement, ce calendrier est aussi l’occasion de découvrir le quotidien de l’ERM et de ses étudiants au fil des mois : entraînements sportifs, exercices militaires et l’incontournable bal de gala annuel.