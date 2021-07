Les éclaircies arriveront enfin ce vendredi

La zone de pluie restera stationnaire sur l’est et le centre du pays ce jeudi avec des pluies ou averses parfois soutenues et un risque d’orage, selon les prévisions de l’IRM. Sur l’ouest, le temps devrait rester généralement sec avec possibilité de quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort et soufflera de secteur nord à nord-ouest avec des pointes allant de 50 à 60 km/h .