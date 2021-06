Les clients ravis de la réouverture du club échangiste de Saint-Trond: «Pour une fellation, j’enlève le masque»

Le club échangiste Bornedries à Saint-Trond s’est réorganisé en ouvrant un club de plage. Piscine extérieure, chaises longues disposées par groupes de quatre autour des tables et plage de sable aménagée, tout est prévu pour se sentir comme sur une véritable plage. Évidemment, il faut porter le masque lors des déplacements.

Luc Janssen, le directeur de l’établissement explique qu’il se passe moins de choses que ce que les gens imaginent. « Cet homme ne fait que masser sa femme, il n’y a rien de mal à cela… Mais vous ne pouvez pas faire ça dans une piscine ordinaire. Même à la plage nudiste de Bredene, ils ne le toléreraient pas. Ici, cependant, c’est possible. C’est pourquoi ils préfèrent venir ici. Vous pouvez aussi venir ici en couple, vous allonger au soleil, nus, et faire ce que vous voulez », explique Luc Janssen au Nieuwsblad et à Sudinfo.

Des clients ravis Des chambres ont rouvert, dans le respect des règles sanitaires. « Les plus petites chambres sont ouvertes, on peut y entrer par bulle de quatre. Quand on entre et sort : masque buccal sur la bouche », explique le directeur.