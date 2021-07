Les assurances promettent de dédommager rapidement les sinistrés des intempéries

Le montant des dommages à couvrir par les assurances à la suite des graves inondations, qui ont fait au moins 36 morts et plus de 160 disparus (bilan encore provisoire) la semaine passée en Belgique, s’élève déjà au moins à 150 millions €. Le montant définitif pourrait toutefois se chiffrer à plusieurs centaines de millions d’euros. Les sinistrés dont les dommages s’élèvent à plus de 5.000 euros peuvent prétendre rapidement à une avance via leur assurance, selon la compagnie Assuralia, citée lundi par les journaux De Morgen et Het Belang van Limburg.