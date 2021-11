Les 24 heure vélo de Louvain-la-Neuve officiellement annulées par les organisateurs

Initialement déplacées d’octobre 2021 à mars 2022, les célèbres 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve sont finalement annulées. « Vous imaginez la peine et la déception que nous ressentons, mais c’est la décision la plus responsable et la plus raisonnable à prendre », indique Lucie Drygalski, présidente du Cercle sportif étudiant (CSE Animations), qui organise et chapeaute l’événement, à nos confrères de Sudinfo.

Le CSE Animations a pris cette décision après avoir notamment rencontré, voici quelques jours, les autorités communales et les forces de police de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. « Nous avons compris qu’en termes d’organisation, il serait très difficile, voire impossible d’avoir deux 24 heures vélo en 2022, en mars et en octobre. » Une annulation de l’événement de mars permettra, en outre, de ne pas empiéter sur les activités d’autres organisations étudiantes néolouvanistes.

Un événement alternatif

Le CSE Animations entend toutefois mettre sur pied un événement alternatif en mars 2022, dont le concept, la date exacte et les détails doivent encore être précisés. « Cette activité aura des aspects sportif, folklorique, culturel, associatif et festif, mais en termes d’ampleur, on sera très loin des 24 heures vélo. »

Déjà annulée en octobre 2020 en raison du contexte sanitaire, la 43e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve se tiendra donc en octobre 2022. « Que ce soit clair : ce n’est pas parce qu’elles ont été annulées à deux reprises en deux ans que les 24 heures vélo vont disparaître, assurent Siloé Lacroix et Félix Goor, responsables promotion du CSE Animations. Personne ne le souhaite : ni le CSE, ni la ville, ni l’université ! Les 24 heures vélo vont revenir en force en octobre 2022. Et on a déjà hâte ! » Les responsables indiquent par ailleurs vouloir « repenser et renouveler » l’activité pour en faire un événement « encore plus incontournable ».

Pour rappel, organisées par le CSE Animations, en coordination avec de nombreux acteurs (UCLouvain, ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, police, Croix-Rouge…), les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve constituent un événement sportif, folklorique et culturel destiné aux étudiant·es mais aussi aux habitant·es de Louvain-la-Neuve, aux familles, aux membres du personnel de l’UCLouvain… Imaginées en 1976, elles attirent jusqu’à 50 000 personnes.