L’édition 2021 de Pukkelpop annulée par les organisateurs: «Nous regrettons une décision si tardive des autorités»

Les festivaliers s’en doutaient puisque le montage des scènes et la vente des tickets ont été interrompus hier jeudi. C’est désormais officiel, l’édition 2021 du Pukkelpop n’aura finalement pas lieu. Le festival de Kiewit (Hasselt) devait être un des premiers grands événements post-Covid19, accessible uniquement sur présentation du Covid Safe Ticket.

Dans un long message sur Twitter, l’équipe organisatrice a expliqué les raisons de cette annulation, à moins d’un mois du festival. Désormais, un test PCR de moins de 48 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures est nécessaire, ce qui est trop compliqué à gérer.

« Initialement, nous avions prévu une capacité de 7 000 tests par jour sur le site de Pukkelpop, mais la limite de 24/48 heures pour la validité, respectivement, d’un test antigénique rapide ou d’un test PCR signifie que nous devrions tripler cette capacité, mais nous ne pouvons en aucun cas garantir au gouvernement que nous pouvons organiser cela en toute sécurité. Il s’agit de simples calculs et d’une bonne dose de bon sens. Malgré tous les efforts déployés par le groupe de travail sur la vaccination et les nombreux centres de vaccination dans la province du Limbourg et au-delà, force est de constater que le taux de vaccination au sein de notre groupe démographique cible n’est pas celui que nous avions espéré. Près de 8 sur 10 de notre jeune public devraient se soumettre à un test de dépistage. Pour un événement de masse de plusieurs jours avec un public aussi jeune, dont beaucoup n’ont pas eu l’occasion de se faire vacciner, le test quotidien d’un si grand nombre de jeunes n’est tout simplement pas réalisable. Pukkelpop vise principalement les jeunes. Ils sont l’ADN de Pukkelpop, notre public de base. Leur bonheur, mais aussi leur sécurité, est l’une de nos principales préoccupations. Nous regrettons profondément que les autorités aient pris cette décision un mois seulement avant le début du festival, mais les mesures Covid devaient toujours être soumises aux derniers développements. Par conséquent, Pukkelpop 2021 ne peut plus avoir lieu comme prévu. »

Les festivaliers qui ont acheté un billet seront contactés par e-mail avant le 8 août. Ils auront le choix entre le remboursement de leur billet ou le report automatique sur l’édition 2022.