Le variant Delta sera «partout en Belgique» d’ici fin août

Le variant Delta frappe de plein fouet en Europe… plus particulièrement au Portugal, où le couvre-feu a été récemment rétabli dans 45 communes. Déjà présent dans 23 % des échantillons en Belgique, ce variant inquiète particulièrement nos experts, dont Yves Van Laethem, qui rappelle au micro de la RTBF qu’il est important de rester très prudent, même si les mesures s’assouplissent.

« L’évolution, on la devine déjà maintenant. On a une augmentation des contaminations, avec la diffusion de ce variant Delta. Cette diffusion va peut-être s’amortir un petit peu, car des gens vont partir en vacances et il y aura peut-être un peu d’espace libre. Mais petit à petit, d’ici la fin août, on aura du variant Delta à peu près partout en Belgique et c’est ce variant-là qui sera la cause majeure des contaminations lors des retrouvailles du mois de septembre lorsqu’on retournera à l’école et au bureau », a expliqué le virologue.

Mais si cette « vague » de contaminations sera certainement bien présente, elle devrait être maîtrisable, puisque de plus en plus de Belges se font vacciner.