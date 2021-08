Le témoignage poignant d’un acteur flamand à Pepinster: «Je trouve ça incroyable que ça arrive encore»

Les personnes qui se sont rendues dans les zones sinistrées de Belgique suite aux intempéries des dernières semaines sont unanimes. Il n’y a qu’en se rendant sur place que l’on se rend compte de la gravité de la situation et de l’ampleur des dégâts. Heureusement, le Belge est plus solidaire que jamais et des milliers de citoyens continuent de se mobiliser pour venir aux aides aux personnes qui ont tout perdu. À l’image de l’acteur flamand Mathias Vergels.

Le jeune homme, très connu au nord du pays pour, notamment, son rôle dans la série à succès « Thuis », s’est rendu à Pepinster avec des membres de l’association « Brothers of solidarity », qui vient en aide aux sans-abri au quotidien. Depuis Pepinster, il a livré un témoignage bouleversant sur Instagram, après avoir constaté le peu de moyens qui étaient déployés par les secouristes dans la ville pépine.

« Tout est basé sur la solidarité »

« Comme vous le voyez, je suis dans ce qui était un jour la si belle ville de Pepinster », lâche-t-il dans un premier temps. « On travaille avec les Bothers of solidarity, car ici, il n’y a aucune aide. On n’a pas vu de policiers, pas entendu d’ambulance, pas de pompiers. Rien. Ici, tout est basé sur la solidarité », déplore-t-il. « Et on n’est pas en pu**** de Bosnie, on est en Belgique, et je trouve ça incroyable, en ces temps-ci, que ça arrive encore ».

Mathias Vergels appelle ensuite les gens à faire un don à l’association car « l’argent ira directement aux sinistrés ».