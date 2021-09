Le suspect mineur du meurtre de David P., en fuite, arrêté à Termonde

Le mineur est suspecté de l’assassinat de David P, dont le corps avait été retrouvé début mars à Beveren dans un parc situé à proximité d’une ligne de chemin de fer, à hauteur de Lesseliersdreef. Via l’application de rencontre Grindr, la victime avait été attirée dans le parc par les trois suspects mineurs, avant d’être violemment battue. Les adolescents originaires d’Anvers, de Verrebroek et de Kieldrecht avaient déjà eu affaire à la police et au tribunal de la jeunesse pour vol et vandalisme notamment. Ils ont tout d’abord été placés à Everberg par les tribunaux d’Anvers et de Termonde, avant d’être transférés ensuite dans un autre institut.

« On ne sait pas exactement pourquoi ils ont pris cette décision, ils séjournaient dans l’établissement depuis un certain temps et suivaient une trajectoire de reprise en main », expliquait hier une porte-parole de l’établissement à propos de lui et de son complice.