Le soleil de retour dès mercredi

La nébulosité sera variable à parfois abondante ce dimanche après-midi, avec encore des averses et un risque d’orage. Les températures ne dépasseront pas 15 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 19 ou 20 degrés en Flandre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera généralement modéré et soufflera de sud-ouest, parfois assez fort sur l’ouest du pays. Le long du littoral, il sera assez fort à parfois fort, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 65 km/h.