Le PS demande une conférence interministérielle en urgence pour discuter du problème des sans-papiers

Le 23 mai, environ 400 personnes ont entamé une grève de la faim à l’église du Béguinage et sur les sites de l’ULB et de la VUB à Bruxelles. Travailleurs sans papiers, ils ont été durement frappés la crise sanitaire en perdant leurs moyens de subsistance et en ne bénéficiant d’aucune protection.