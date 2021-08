Le pompier Lennert est décédé au lendemain son premier jour de travail

Les pompiers de Londerzeel et la zone des pompiers du Vlaams-Brabant sont en deuil. Lennert Derison venait d’être officiellement engagé chez les pompiers. Le jeune homme de 26 ans, qui se préparait à devenir papa, est décédé d’un cancer.

Chaque année, le premier dimanche d’août, le pèlerinage de Kristoffel a lieu à Londerzeel. La tradition veut que le curé bénisse tous les usagers de la route. « C’était le rêve de Lennert d’y assister dans un camion de pompiers », explique Dirk Keymolen, de la brigade de pompiers du Vlaams-Brabant occidental à nos confrères du Nieuwsblad.

« Nous savions qu’il était gravement malade depuis un certain temps. Nous sommes allés le chercher à la maison avec un camion et il a pu s’asseoir sur le siège avant. Nous avons formé une haie d’honneur et nous l’avons applaudi chaleureusement. Nous avons fait cela pour lui donner un coup de pouce. Lennert était donc officiellement devenu pompier ce dimanche. »

Un hommage rendu

Mais lundi dans l’après-midi, tout s’est écroulé. « J’ai reçu un appel téléphonique m’informant que Lennert était décédé des suites d’une longue maladie », poursuit Drik Keymolen. « Il n’est pas fréquent que nous perdions un pompier en service actif suite à une maladie, » a-t-il ajouté.

Le jeune homme de 26 ans était atteint d’un cancer. Lennert avait commencé sa formation de pompier en septembre 2018. Une formation qui dure un an et demi avant l’année d’apprentissage. Ce dimanche 1er août, il était devenu officiellement pompier.

Les pompiers, en concertation avec la famille, rendront hommage à leur collègue Lennert lors des funérailles qui ne sont pas encore programmées. Lennert Derison s’était récemment marié et il allait devenir papa, sa femme accouchera en novembre.