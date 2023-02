Le parquet ouvre en enquête visant les parcs d’attractions Plopsa

Le journal flamand a pris contact avec 13 anciens managers et directeurs qui dressent aussi un sombre tableau de la situation dans le groupe. Les témoins chargent également les deux principaux collaborateurs du CEO à cet égard.

Les employés de Plopsa soutiennent leur CEO

Dans une lettre ouverte, diffusée via une pleine page de publicité dans les journaux, les employés du groupe Plopsa expriment leur soutien au CEO de l’entreprise. « C’est avec consternation que nous avons lu et entendu toutes ces histoires sur notre employeur et la direction le week-end dernier », écrivent-ils.

« Plopsa existe depuis 23 ans et bien sûr il y a eu des histoires mais si vous les jetez en vrac et sans filtre (dans les médias), vous tordez la réalité », peut-on lire dans la lettre ouverte. Selon les 150 signataires, « un processus est à l’œuvre dans les médias ».

« Par cette démarche, nous voulons soutenir et remercier Steve ainsi que la direction », concluent-ils insistant sur le privilège, à leurs yeux, de travailler pour une telle entreprise.

