Le gouvernement fédéral prêt à intervenir en cas de pénurie de pétrole en Région liégeoise

Le gouvernement fédéral est prêt à intervenir en cas d’éventuelle pénurie de pétrole et de produits pétroliers en région liégeoise à la suite des inondations. Il a adopté un projet d’arrêté royal reconnaissant une crise d’approvisionnement en pétrole et en produits pétroliers en province de Liège.

Selon la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), le gouvernement fédéral permet ainsi de libérer temporairement les stocks stratégiques de diesel, d’essence et de mazout si nécessaire, garantissant ainsi l’approvisionnement de la région à tout moment.

La situation de l’approvisionnement dans la région de Liège a subi une forte pression en raison des récentes inondations qui ont endommagé un certain nombre d’infrastructures sur la Meuse, dont l’écluse de Monsin. Le trafic fluvial est donc interrompu à cette hauteur, ce qui empêche l’approvisionnement des dépôts de produits pétroliers situés près de Wandre. Les stocks de diesel sont déjà épuisés, ceux d’essence et de fioul domestique sont à des niveaux très bas. Il existe donc un risque réel que la pénurie de diesel et de fioul paralyse l’action des services d’urgence et de nettoyage, entre autres.

Eliminer tout risque de pénurie

En reconnaissant l’existence d’une crise d’approvisionnement en pétrole et produits pétroliers en province de Liège, la ministre de l’énergie peut, en cas de pénurie, donner l’instruction à l’Agence de Pétrole APETRA de libérer temporairement les stocks obligatoires et/ou de prendre d’autres mesures pour rétablir l’approvisionnement des zones concernées. En d’autres termes, la décision du Conseil des ministres anticipe et élimine tout risque éventuel de pénurie.

La reconnaissance de la crise de l’offre est valable pour une période de 30 jours, du 1er août au 1er septembre 2021.

L’APETRA gère les stocks de sécurité de pétrole et/ou de produits pétroliers de la Belgique. Cela comprend la conclusion de contrats avec des compagnies pétrolières enregistrées et des compagnies pétrolières étrangères sur la fourniture de ces produits, par lesquels APETRA a le droit d’acheter ces produits en cas de crise; l’achat, la construction et/ou la location de capacités de stockage pour conserver les stocks qu’APETRA achète comme stocks de sécurité.